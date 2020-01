Reggina-Virtus Francavilla 1-0 live: sempre Denis, amaranto in vantaggio!

22 Gennaio 2020 21:00

Reggina-Virtus Francavilla live, si gioca il recupero della 20ª giornata del campionato di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, risultato, cronaca e partita in diretta

Reggina-Virtus Francavilla live – Si accendono i riflettori allo stadio Granillo di Reggio Calabria, si gioca il match Reggina-Virtus Francavilla. Gli amaranto sono tornati alla vittoria dopo la gara al cardiopalma disputata a Bisceglie e hanno tutte le intenzioni per arrivare allo scontro diretto col Bari almeno con un distacco di +9 in classifica. I pugliesi, dal canto loro, proveranno a dare filo da torcere alla capolista del girone, come fatto all’andata. I punti raccolti fin oggi sono meno di quanto mostrato, non rispecchiano la reale forza tecnica del gruppo allenato dal tecnico Trocini. Ci si aspetta dunque una sfida incandescente. Segui la diretta con StrettoWeb!

18′ Timida reazione degli ospiti. Guarna chiamato ad una facile uscita in presa alta.

10′ REGGINA IN VANTAGGIO!!!!! HA SEGNATO COL NUMERO 19 GERMAAAN DENIIIIISSS!! L’attaccante argentino ha girato in rete al volo di destro un cross da calcio d’angolo! E’ l’1-0 per i padroni di casa.

4′ Il primo diretto allo specchio della porta è di German Denis. Devia in angolo il portiere.

1′ Partiti! E’ il Virtus Francavilla a muovere per primo la sfera. Reggina in maglia amaranto, attaccherà in questo primo tempo da Curva Sud verso Curva Nord.

L’attesa è finita, le squadra sono in campo per i classici saluti. Manca ormai davvero pochissimo all’inizio del match.

REGGINA (3-4-1-2) – Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Nielsen, Sounas, Liotti; Bellomo; Denis, Corazza. A disposizione: Farrorni, Gasparetto, Rubin, Bianchi, De Francesco, De Rose, Mastour, Paolucci, Rivas, Salandria, Reginaldo, Sarao. Allenatore: Toscano.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) – Poluzzi; Delvino, Marino, Caporale; Nunzella, Mastropietro, Zenuni, Risolo, Di Cosmo; Marozzi, Perez. A disposizione: Costa, Calcagno, Sparandeo, Bovo, Castorani, Gallo, Ekuban, Puntoriere, Vazquez. Allenatore: Trocini.

Arbitro: Valerio Maranesi di Ciampino (Davide Meocci di Siena ed Emanuele Bocca di Caserta).

