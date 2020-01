La Reggina vince in pieno recupero e il presidente della Ternana si arrabbia [VIDEO]

19 Gennaio 2020 20:03

La Reggina ha vinto in pieno recupero con il rigore realizzato da Denis, il presidente della Ternana Bandecchi non l’ha presa benissimo

Il fatto che la Reggina abbia vinto in pieno recupero dopo che soltanto qualche minuto prima era addirittura in svantaggio, avrà fatto storcere il naso a più di qualcuno. Tifosi di Bari e Ternana in primis, magari, che speravano di rosicchiare ancora qualche punto agli amaranto. Ma non solo tifosi. Tra questi c’è anche il numero uno neroverde Stefano Bandecchi, che solo una settimana fa aveva festeggiato la prima sconfitta stagionale degli amaranto attraverso una diretta Instagram.

In un video di ‘Tele Galileo’, infatti, si vede il presidente degli umbri reagire con rabbia alla notizia del rigore realizzato da Denis che ha regalato i tre punti alla band di Toscano. Ecco le immagini.

