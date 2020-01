Reggina, ufficiale Salandria al Catania: i dettagli dell’accordo

24 Gennaio 2020 20:30

La notizia era nell’aria. Adesso è arrivata anche l’ufficialità. Francesco Salandria passa dalla Reggina al Catania: il comunicato

Francesco Salandria è un nuovo calciatore del Catania. Dopo le indiscrezioni di qualche ora fa è arrivata l’ufficialità dei due club. Il classe 1995 si trasferisce a titolo definitivo in Sicilia. In basso i comunicati ufficiali di Reggina e Catania.

“La Reggina comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Calcio Catania per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Salandria. La società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi anni e gli augura un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Reggina 1914 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Salandria, nato a Trebisacce (Cosenza) il 18 aprile 1995. Cresciuto nel settore giovanile del club amaranto, con la formazione calabrese il duttile centrocampista ha esordito in Serie B nel 2014 ed in Lega Pro nel 2015. Successivamente, in terza serie, il neo-rossazzurro ha indossato le maglie dell’Akragas, del Matera e nuovamente della Reggina, giungendo a sommare complessivamente 153 presenze in ambito professionistico. Salandria, che ha scelto il numero 16, ha debuttato con la Nazionale Under 18 nel 2013, in occasione del match Italia-Montenegro 1-0″.

