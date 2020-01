Reggina, Toscano: “Abbiamo riattaccato la spina dopo la sosta. Rigori? Non parlo di episodi…”

19 Gennaio 2020 17:44

Il tecnico della Reggina Domenico Toscano in conferenza stampa, a fine gara, dopo la vittoria amaranto a Bisceglie

La Reggina torna alla vittoria dopo il primo stop stagionale contro la Cavese. Altro successo in rimonta e nel finale grazie all’esperienza e ai campioni. Nel post gara, in conferenza stampa, le parole del tecnico Toscano riprese dal canale ufficiale del club.

“Non voglio parlare di episodi perché non l’ho fatto dopo Castellammare. Per me i rigori c’erano entrambi. Oggi era alto il rischio di vedere i fantasmi della gara contro la Cavese, ma questa squadra ha un cuore grande. Questi ragazzi possono commettere degli errori ma hanno un cuore grandissimo. Il successo lo accettiamo e lo prendiamo con entusiasmo. Ci dà l’impressione di aver riattaccato la spina dopo la sosta natalizia. Non abbiamo fatto benissimo sabato scorso. Ma, stando oggi sul pezzo e in partita, siamo riusciti a ribaltarla”.

“Abbiamo un organico importante, da inizio anno chi è entrato ha sempre determinato il risultato. Anche oggi è andata così. Non potevamo fare il solito nostro gioco, dovevamo sfruttare altre caratteristiche. Francavilla e Bari? Tutte le partite d’ora in avanti hanno un peso specifico diverso. Le prossime due in casa incideranno. Dobbiamo guardare a noi e fare il nostro campionato, degli altri ci deve interessare ben poco. Tenere il ritmo che ci ha portati ad essere primi”.

Valuta questo articolo