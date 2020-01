Reggina, Taibi sul calciomercato: le strategie in entrata ed uscita e sulla ciliegina…

9 Gennaio 2020 21:17

Lavoro molto importante della Reggina sul fronte calciomercato, le indicazioni da parte di Massimo Taibi

La Reggina è al lavoro per prepare la prossima gara di campionato contro la Cavese, l’intenzione del club amaranto è quella di continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Importanti ospiti durante la trasmissione ‘Vai Reggina’, il direttore sportivo Massimo Taibi dà importanti indicazioni sul calciomercato: “in entrata abbiamo completato le operazioni, abbiamo acquistato tre calciatori che miglioreranno la rosa, ci mancava un calciatore con le caratteristiche di Sarao, adesso proveremo ad acconternare qualcuno in uscita. Solo l’arrivo di un calciatore importante potrebbe farci cambiare idea ed intervenire in entrata. Abbiamo portato i calciatori nelle nostre idee, non tutte le trattative vanno a buon fine ma siamo soddisfatti del lavoro svolto”.

