Reggina stellare, Taibi e Gallo scatenati: tutte le soluzioni per Toscano dopo i colpacci sul mercato [FOTO]

8 Gennaio 2020

La Reggina sempre più protagonista sul fronte calciomercato, la squadra amaranto è sempre più forte, tutte le soluzioni per il tecnico Toscano

E’ una Reggina incredibile. In campo e sul calciomercato. La squadra di Mimmo Toscano è al lavoro per preparare la prossima giornata del campionato di Serie C, gli amaranto saranno chiamati dalla trasferta sul campo della Cavese con l’obiettivo di conquistare la dodicesima vittoria consecutiva, poi un’altra trasferta contro il Bisceglie prima del doppio scontro casalingo contro Francavilla e Bari, in queste prossime quattro partite si deciderà il campionato della Reggina, mantenere almeno immutato il vantaggio vorrebbe dire avvicinarsi sempre di più alla promozione. La stagione fino al momento della Reggina è stata impressionante, la squadra è reduce da 11 vittorie consecutive, in casa ha sempre vinto ed è ancora imbattuta in campionato, numeri da big. E la dirigenza ha deciso di non accontenatarsi, la Reggina è anche la regina del calciomercato, in pochi giorni sono stati chiusi tre colpi di altissimo livello, si tratta dei centrocampisti Nielsen e Liotti e dell’attaccante Sarao. E non è finita, come confermato anche dal direttore sportivo Taibi la sessione invernale potrebbe concludersi con un ultimo botto.

Il portiere e la difesa

Il portiere e la difesa rappresentano assolute certezze per la Reggina. Fino al momento Guarna ha rappresentato un certezza nonostante qualche leggera incertezza è stato in alcune partite decisivo. Non ci sono più aggettivi per descrivere la difesa della Reggina, veramente di categoria superiore. Rossi-Bertoncini-Loiacono rappresentano un trio di assoluta certezza, i sostituti sono Bondett e Gasperetto, due calciatori che sarebbero titolari in qualsiasi altra squadra, c’è da valutare l’infortunio di Marchi, la società potrebbe pensare anche ad un intervento in difesa ma solo per una questione numerica e senza fretta, ci sarà un nuovo innesto solo in caso di qualche occasione.

Il centrocampo

Il centrocampo, già fortissimo, si è arricchito di altri due calciatori probabimente di categoria superiore. Il primo colpo per il reparto è stata una sorpresa, è arrivato Nielsen, ex Pescara di Zeman che ha regalato spettacolo insieme a Immobile, Insigne e Verratti. Si tratta di un calciatore di grande qualità ed inserimenti che può spaccare le partite a partita in corsa un pò come successo con Rivas, sembra per caratteristiche un’alternativa a Bianchi considerando che sia De Rose che Bellomo sembrano inamovibili in questa squadra. La Reggina si è rinforzata anche sul fronte terzini, Rolando è un titolare, Garufo fino al momento è stata una bella sorpresa, potrebbe andare via Rubin che chiede di giocare con continuità, in dubbio anche la permanenza di Salandria. Nelle ultime ore è arrivato il terzino sinistro Liotti, l’ex Pisa è potenzialmente un titolare e con Rolando la Reggina è in mani sicure sul fronte terzini, Liotti però dovrà conquistarsi il posto da titolare sul campo considerando l’ottima stagione di Garufo.

L’attacco

Mister Toscano può contare su un attacco mostruoso che è stato ulteriormente rinforzato. Corazza è il bomber della squadra ed è inamovibile, per l’altro posto sarà sempre un testa a testa tra Denis e Reginaldo, il Tanque quando chiamato in causa è stato sempre decisivo, l’argentino ha portato tantissimi punti alla Reggina, così come Reginando, grande trascinatore di questa squadra. E la Reggina ha inserito un altro calciatore all’altezza, stiamo parlando di Sarao, attaccante di categoria con caratteristiche diverse rispetto ai calciatori già presenti in rosa. Si tratta di un calciatore forte fisicamente ma anche di movimento, può rappresentare una risorsa importante non solo a partita in corsa ma anche in coppia con Corazza oppure Denis o Raginaldo. Insomma il mister Toscano ha solo l’imbarazzo della scelta, la Reggina è una squadra stellare e non solo per la Serie C, si sta programmando anche un campionato di vertice in Serie B. Sfoglia la fotogallery in alto, ecco ben 10 formazioni diverse con tutte le possibilità a disposizione di mister Toscano dopo gli ultimi botti di mercato ed in attesa della ciliegina sulla torta.

