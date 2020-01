Reggina, torna lo storico sponsor Caffè Mauro: il comunicato ufficiale

6 Gennaio 2020 14:00

Comunicato Reggina: la società amaranto ha stretto una nuova partnership con Caffè Mauro, azienda che fu storico sponsor del club anche in passato

Altro pezzo di un puzzle che si ricompone di volta in volta. L’azienda Caffè Mauro è nuovamente partner della Reggina, come accaduto tra il 1995 e il 2003. La notizia è stata fornita direttamente dalla società amaranto, che ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Caffè Mauro, azienda storica nella produzione di caffè dal 1949, è Official Partner della Reggina 1914. Grazie all’accordo sottoscritto con il club amaranto, la passione per lo sport di Caffè Mauro accompagnerà i tifosi della storica squadra di Reggio. Caffè Mauro, eccellenza italiana nel settore dell’industria alimentare presente con i suoi prodotti di qualità in oltre 60 paesi al mondo, festeggia il suo 70esimo anno dalla fondazione e nel 2018 ha superato i 20 milioni di euro di fatturato con tre milioni e mezzo di chili di caffè torrefatto nello stabilimento produttivo di Villa San Giovanni”.

Valuta questo articolo