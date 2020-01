Reggina, Spinesi ti gufa: “Chi vince il campionato perde in media 4-5 partite. Il Bari può crederci”

17 Gennaio 2020 21:17

L’ex attaccante Gionatha Spinesi ha parlato ai microfoni di TuttoBari del momento dei Galletti e del girone C della Serie C

Gionatha Spinesi è stato un attaccante di tutto rispetto in Serie B e anche in Serie A, distinguendosi in particolare con le maglie di Bari, Catania e Arezzo. L’ex calciatore è stato intervistato da “TuttoBari“ sul momento del girone C della Serie C e in particolare su quello dei “Galletti”: “Il Bari è la squadra da battere. Se dovesse arrivare qualche rinforzo potrebbe dimostrare di essere la prima della classe. Però già con questo organico può fare la differenza, non sono d’accordo sul fatto che servano uomini di categoria”.

Parlando del Bari, Spinesi “gufa” la Reggina: “I biancorossi ci devono provare perché statisticamente la squadra che vince il campionato perde sempre quattro-cinque gare. C’è ancora la possibilità di riprendere la Reggina vincendo sempre”.

