Reggina, Sarao miglior attaccante ma Bellomo lo sfotte sui social: “chi ti ha premiato, Bocelli?” [FOTO]

28 Gennaio 2020 15:49

La Reggina pensa alla prossima partita di campionato, nel frattempo simpatico siparietto tra Sarao e Bellomo

La Reggina ha dimostrato di essere tornata in un ottimo momento di forma, grande prestazione per la squadra di Mimmo Toscano nella gara di campionato contro il Bari, gli amaranto hanno accarezzato il successo che avrebbe avvicinato alla promozione diretta, vantaggio dei padroni di casa grazie al solito German Denis, il Tanque sta attraversando un momento incredibile di forma, a pochi minuti dal fischio finale è arrivato il pareggio in mischia del difensore Perrotta. La Reggina può contare su un reparto offensivo di altissimo livello, oltre all’argentino in rosa figurano calciatori come Corazza e Reginaldo mentre a gennaio è arrivato Sarao. L’ex Francavilla non sembra ancora essere entrato negli schemi del tecnico Toscano e nelle ultime ore è stato votato come miglior attaccante del Girone C della scorsa stagione. Nel frattempo simpatico siparietto sui social, Bellomo scrive: “chi ti ha votato, Bocelli?”, Sarao risponde: “ti stavo aspettando”, Bellomo conclude: “dai sono contento del premio, aspetto i tuoi gol”.

