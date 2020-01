Reggina, Sarao si racconta: l’entusiasmo, i tatuaggi ed il numero di maglia

9 Gennaio 2020 22:00

Durante la tramissione ‘Vai Reggina’ parla il nuovo attaccante amaranto Sarao

Continua la preparazione in casa Reggina, il club amaranto ha intenzione di continuare la striscia di risultati consecutivi anche dopo la trasferta contro la Cavese. Durante la trasmissione ‘Vai Reggina’ presente anche il nuovo attaccante Sarao, ecco le dichiarazioni: “sono contento di essere a Reggio, anche in estate sono stato vicino al club amaranto. Dobbiammo pensare partita dopo partita ed essere concentrati. Il livello di questo campionato si è alzato. Sono stato in sede devo ancora visitare lo store. Ho perso il conto dei tatuaggi, è la mia passione. Sarà un girone di ritorno difficile, la Cavese è una squadra ottima, è una partita difficile. Conosco il Sud ma anche Cesena è una bella piazza, vive di calcio, a Reggio vivono il calcio in modo diverso, si parla sempre di Reggina anche durante la settimana e questo è fondamentale per un calciatore. Ho scelto il numero 36, gli altri erano assegnati. Ho voluto fortemente questa soluzione, ho bloccato tutte le altre soluzioni, voglio dare il mio contributo per raggiungere questo grande sogno. Ho trovato un gruppo forte sia a livello di campo che di spogliatoio, un gruppo di lavoratori, calciatori come Denis e Reginaldo sono umilissimi, ho la fortuna di imparare molto da loro. Tutti parlano bene di Toscano, fa lavorare tanto in allenamento e questo mi piace, sa parlare con i calciatori, trasmette i giusti concetti. Per sabato sono a disposizione dell’allenatore”.

Valuta questo articolo