Reggina, accelerata Salandria: ai dettagli il suo passaggio al Catania

24 Gennaio 2020 19:00

Francesco Salandria è ad un passo dal trasferimento al Catania. Il centrocampista classe 1995 diventerà a breve un nuovo rinforzo per gli etnei

Novità importanti nelle ultime ore per Francesco Salandria. Secondo quanto raccolto dalla redazione di StrettoWeb, il calciatore sarebbe ad un passo dal trasferimento al Catania. Un lungo corteggiamento quello degli etnei al centrocampista classe 1995, in scadenza di contratto, che vedrà il lieto fine ad ore. Come confermato dal procuratore Bruno Cirillo, ex difensore della Reggina, si è allo scambio dei documenti. Un’altra operazione praticamente conclusa, dunque, in questa sessione invernale di calciomercato, la seconda in uscita dopo il prestito del portiere Lofaro alla Reggio Mediterranea.

