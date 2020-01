Reggina, ricordi Bendtner? Il danese passa dal campo alla tv: l’ex obiettivo di mercato diventa un reality

28 Gennaio 2020 17:25

Reggina, torna a far parlare di sé Nicklas Bendtner: l’ex obiettivo di calciomercato degli amaranto diventerà un reality

E’ tornato sotto la luce dei riflettori Nicklas Bendtner. Ovviamente non per motivi calcistici. Anche l’esperienza al Copenaghen si è rivelata un clamoroso flop, ma l’attaccante danese può consolarsi per i suoi risultati extra campo. Sta per essere lanciato un reality, o meglio una specie di documentario, considerando che l’annuncio arriva da Discovery Network, di cui l’ex Juventus sarà protagonista. “Bendtner e Philine” comincerà ad andare in onda tra qualche mese e si concentrerà sulle carriere della coppia molto social. Il giocatore, che in estate è stato un obiettivo di mercato della Reggina, sarà ripreso mentre “prenderà decisioni importanti sulla sua carriera calcistica”, mentre la modella verrà seguita “mentre viaggia per il mondo per la sua carriera nella moda”. Insomma, la pazza vita dell’attaccante, già spesso finita sulle prime pagine dei giornali di gossip, sarà a disposizione di tutti grazie a delle telecamere che riprenderanno ogni suo movimento. Conoscendo il personaggio il reality riuscirà a divertire i telespettatori, che chissà a quali scene di ordinaria follia dovranno assistere.

