Reggina, Ricchiuti: “la sconfitta col Francavilla lascia perplessi. Chi insegue può sperare”

29 Gennaio 2020 15:31

Ricchiuti crede nella rimonta della Ternana: l’ex attaccante dei rossoverdi ha richiamato la sconfitta della Reggina contro il Virtus Francavilla

Un pareggio contro il Bari da vedere come un bicchiere mezzo pieno. La Reggina vista domenica è in netta ripresa rispetto alle precedenti uscite di campionato, quando gli amaranto ebbero difficoltà a superare squadre di bassa classifica. Un periodo di difficoltà che non è passato inosservato alle dirette inseguitrici. Il fantasista Adrian Ricchiuti, ex Ternana e Catania, ha analizzato la situazione della squadre del Girone C che lottano per la promozione. “Gli umbri possono ancora chiudere il campionato in vetta –ha esordito l’italo argentino ai microfoni di tuttocalciocatania.com-. La Reggina, al di là del grande pubblico che ha dalla sua parte, sta accusando un calo. Calo che ci può stare, questo è bene precisarlo, ma mi ha lasciato perplesso il modo in cui ha perso col Francavilla. Non mi aspettavo perdesse contro una squadra non di grosso calibro e per di più in casa. Chi insegue deve stare col fiato sul collo per sperare. La Ternana può recuperare e fa bene a crederci, sei punti di distacco sono solamente due vittorie”.

