Reggina, le prime parole di Liotti: il gol da avversario e le caratteristiche

9 Gennaio 2020 18:20

La Reggina si prepara per la partita di campionato contro la Cavese, nel frattempo arrivano le prime dichiarazioni da parte di Liotti

Reggina inarrestabile sul fronte calciomercato, dopo Sarao e Nielsen il club amaranto ha chiuso anche per l’arrivo del terzino sinistro Liotti, un innesto in grado di fare la differenza nelle seconda parte di stagione e che si giocherà il posto da titolare. Nel frattempo Liotti si è presentato ai nuovi tifosi: “finalmente sono un calciatore della Reggina, il direttore mi seguiva già da luglio, adesso sono felice di essere arrivato a Reggio. Sono un esterno di sinistra, un terzino abbastanza offensivo”. Sul precedente del gol alla Reggina con la maglia del Siracusa: “mi ricordo di quel gol, spero di ricambiare la fiducia e di dare il contributo per questa squadra, ho sempre seguito questa piazza”.

