Reggina, novità sul Granillo: Gallo incontra un’azienda per mandato esplorativo

16 Gennaio 2020 15:12

Reggina, novità importanti riguardo lo stadio “Oreste Granillo”: il presidente ha incontrato una famosa ditta per il mandato esplorativo

Ci sono buone notizie per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione dello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. La comunicazione arriva direttamente dal sito ufficiale amaranto, che ha diramato una nota: “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che stamane, presso la sede della M&G di Roma, si è tenuto un incontro tra il massimo dirigente amaranto e il sig. Antonio Ciuffarella della società ‘Aurora Immobiliare‘”. Si tratta di un’azienda molto conosciuta in ambito nazionale, alla quale è stato affidato il “mandato esplorativo per la ristrutturazione dello stadio. L’Aurora Immobiliare ha già curato la ristrutturazione dello “Benito Stirpe” di Frosinone e ha preparato il progetto relativo Lo stadio “Alberto Pinto” di Caserta”.

