7 Gennaio 2020 19:09

Poco dopo l’ufficialità del passaggio di Matti Lund Nielsen alla Reggina, sono arrivate anche le prime parole da calciatore amaranto del centrocampista

La Reggina è attivissima sul mercato. Dopo l’arrivo di Sarao è stato perfezionato l’acquisto di Matti Lund Nielsen, centrocampista danese ex Sarpsborg e Pescara. Un elemento che va ad aggiungere quantità e qualità alla mediana amaranto. Diversi anni in Italia per Nielsen e due promozioni: una con il Pescara e una con l’Hellas Verona. Sono arrivate le prime parole del neo-centrocampista della Reggina attraverso i canali ufficiali del club. In basso il VIDEO.

