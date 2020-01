Reggina, se non è questo un miracolo: quasi raggiunto lo score di punti della scorsa stagione con 15 partite ancora da giocare

27 Gennaio 2020 12:27

Reggina, con 15 partite di anticipo la squadra amaranto ha quasi raggiunto lo score della scorsa stagione: aspetto emblematico di una stagione finora incredibile

E’ la Reggina dei miracoli, chi non lo ammette forse dovrebbe fermarsi qualche secondo in più a ragionare. Il cammino ad oggi della squadra di mister Domenico Toscano è incredibile, 53 punti alla 23ª giornata sono sinonimo di dominio assoluto del Girone C. Il dato è ancora più straordinario se messo a confronto con quello della passata stagione: al termine dell’annata 2018/2019 infatti gli amaranto avevano totalizzato 52 punti (56 se si esclude la penalizzazione). Significa che l’attuale Reggina è ad un passo dallo score realizzato nello scorso campionato, ma con 15 giornate e ben 3 mesi di anticipo. L’obiettivo senza dubbio quest’anno è più ambizioso, si sta inseguendo il sogno della promozione diretta in Serie B, ma non va dimenticato che la compagine del duo Cevoli-Drago ha concluso col 6° posto in classifica e il raggiungimento del play-off. Insomma, serve mantenere il giusto equilibrio nel commentare questa Reggina, che nonostante i recenti passi falsi sta collezionando statistiche da capogiro.

