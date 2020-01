Reggina, Mastour lavora sodo: “L’obiettivo è tornare ad essere un giocatore vero”

2 Gennaio 2020 10:28

Hachim Mastour è ripartito da Reggio Calabria e dalla Reggina: ancora non è mai stato utilizzato da Toscano, ma è pronto a giocare

Qualche anno fa considerato tra i prospetti più interessanti al mondo. Qualche passaggio a vuoto, qualche errore di percorso, qualche consiglio sbagliato. Ma Hachim Mastour è ancora giovane e nulla è perduto. Ha deciso di ripartire, da Reggio Calabria e dalla Reggina.

“Sono venuto a Reggio per giocare, dimostrare le mie qualità e dimostrare il passato – ha detto ai microfoni di Gazzetta dello Sport – Mi sono rimesso in gioco senza guardare la categoria o le cose che molti mi dicono. Sono umile e tranquillo, so cosa voglio e darò il massimo. Voglio ricominciare a giocare, a fare quello che più mi riesce. Sono convinto che presto tornerò ad essere un giocatore vero. Sono determinato a raggiungere questo obiettivo. C’è molto lavoro di squadra, le persone sono accoglienti e la Reggina è una famiglia. In città mi sto trovando bene, sto vivendo al S.Agata, ho un fatto un giro in centro”.

