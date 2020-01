Reggina, Lo Schiavo (ds Vibonese) ti mette in guardia: “in campo come contro il Bari”

31 Gennaio 2020 14:45

La Reggina è il prossimo avversario in campionato della Vibonese: il d.s. dei rossoblu ha analizzato la gara di domenica contro la capolista del Girone C di Serie C

E’ in vena di fare scherzi la Vibonese, per questo la Reggina non deve abbassare il livello d’attenzione. Allo stadio Razza sarà una grande giornata di festa tra due tifoserie che si rispettano a vicenda, ma in campo sarà battaglia vera. Nessun passo falso è ammesso per gli amaranto, nelle ultime settimane il divario in classifica con Bari e Ternana si è già ridotto troppo. “Ci sarà un’ottima cornice di pubblico per la serie C -ha affermato Simone Lo Schiavo ai microfoni di Radio Gamma No Stop-. Puntiamo a riprenderci dopo qualche gara sottotono, ma sappiamo che avremo un avversario forte, grande squadra che può farci male in qualsiasi momento”. Il d.s. rossoblu però non si dà per vinto: “con chiunque giochiamo abbiamo una mentalità offensiva. Affronteremo gli amaranto come abbiamo affrontato il Bari”. Infine una battuta sulla corsa al primo posto: “chi è in testa ha più pressione di chi rincorre. La Reggina ha un peso maggiore di chi deve salvarsi, deve vincere per forza. La Reggina ha una forza impressionante, ad inizio anno l’avevo pronosticata tra le vincenti”.

