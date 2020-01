Reggina, Liotti: “Il fuorigioco? Mi sono messo in linea col guardialinee, gli ho detto di stare attento…”

28 Gennaio 2020 11:49

L’esterno sinistro Daniele Liotti, uno dei tre nuovi acquisti della sessione invernale di mercato amaranto, è stato ospite di ‘Buongiorno Reggina’

Daniele Liotti è uno dei tre nuovi acquisti della sessione invernale della Reggina. Vibonese, si aggiunge a De Rose e Guarna in quanto a calabresi in rosa. Ha già esordito con la maglia amaranto nella disfatta contro la Cavese, mentre con la Virtus Francavilla è partito titolare. Ultimi spiccioli di gara col Bari. L’esterno sinistro è stato ospite della trasmissione ‘Buongiorno Reggina’ sul canale ufficiale del club. Queste le sue parole.

IL GRUPPO – “Sono molto contento di essere arrivato qui. Ricordo quando da piccolo venivo al Sant’Agata, con le giovanili del Catanzaro, e pensavo: ‘chissà se un giorno verrò mai qui’. Ora è successo. Seguivo gli amaranto già quest’estate. Il direttore mi aveva chiamato, ma io sono rimasto a Pisa e volevo giocarmi la chance di giocare in Serie B. Adesso sono qui e mi sono già ambientato anche perché conoscevo la città. Sul gruppo, posso dire che è molto unito. Non avevo giocato con nessuno, solo contro, con qualcuno. Il mister non lo conoscevo. E’ molto deciso, molto concreto, con le sue idee. Mi piace. Denis? Si vede che ha giocato in Serie A. In rosa ci sono attaccanti forti, tutti potenziali titolari. Anche Reginaldo quando è entrato domenica ha fatto bene”.

L’EPISODIO DISCUSSO – “Io mi sono messo in linea con il guardialinee al momento della battuta della punizione. Gli dicevo: ‘stai attento, stai attento, perché sono tutti in fuorigioco’. Poi gli ho chiesto perché non avesse segnalato, anche perché non è andato verso il centro come si fa quando viene assegnato un gol. Credo che la decisione sia stata dell’arbitro e che si siano parlati col microfono. Sulla partita, non c’era la sensazione che il Bari potesse far gol, poi i calci piazzati sono sempre un rischio”.

IL MOMENTO DI DIFFICOLTA’ – “A Bisceglie non era un campo adatto al gioco del calcio. A Francavilla abbiamo disputato un gran primo tempo. Se nella ripresa di mercoledì già pensavamo a Bari? No, in campo non si pensa alle partite successive. C’era la voglia di chiuderla ma gli episodi ci hanno penalizzato”.

LE CARATTERISTICHE – “L’uno contro uno non è il mio forte, ma ho una buona corsa, sto sempre in movimento e metto subito il pallone in mezzo. Mi piace arrivare in area, provare a creare qualcosa. Io sulla destra? Mai fatto in partita, solo qualche volta in allenamento”.

Valuta questo articolo