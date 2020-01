Reggina, la Virtus Francavilla è come il Chievo: i pugliesi la nuova “bestia nera” degli amaranto in serie C

22 Gennaio 2020 23:14

Reggina, con la Virtus Francavilla la vittoria resta un miraggio: è successo una sola volta nelle 8 partite della storia contro i pugliesi

La Reggina ha trovato stasera la prima sconfitta stagionale al Granillo, dopo 9 vittorie consecutive nelle 9 gare casalinghe della stagione nel 2019: ad espugnare il fortino amaranto è stata la stessa Virtus Francavilla che all’esordio stagionale del 25 agosto aveva fermato la squadra amaranto sull’1-1. In barba alla classifica, i pugliesi hanno conquistato quindi ben 4 punti tra andata e ritorno nella doppia sfida contro la Reggina.

Ma c’è di peggio: la Virtus Francavilla è una vera e propria bestia nera per la Reggina, come il Chievo Verona dei tempi belli di serie A e B. Soltanto una volta, infatti, con Karel Zeman in panchina, la Reggina è riuscita a battere i pugliesi negli 8 precedenti della storia, tutti in serie C e tutti negli ultimi 4 anni, per un totale di 4 sconfitte, 3 pareggi e una sola vittoria. L’anno scorso erano arrivate due sconfitte, due anni fa due pareggi e tre anni fa una sconfitta in Puglia e l’unica vittoria al Granillo nel giorno di San Giorgio, santo patrono della città. Evidentemente, per battere i pugliesi alla Reggina serve proprio un miracolo…

Serie C 2016/2017

Virtus Francavilla-Reggina 1-0 (6 dicembre 2016)

(6 dicembre 2016) Reggina-Virtus Francavilla 3-2 (23 aprile 2017)

Serie C 2017/2018

Virtus Francavilla-Reggina 1-1 (30 settembre 2017)

(30 settembre 2017) Reggina-Virtus Francavilla 0-0 (11 febbraio 2018)

Serie C 2018/2019

Reggina-Virtus Francavilla 0-1 (22 ottobre 2018)

(22 ottobre 2018) Virtus Francavilla-Reggina 1-0 (17 febbraio 2019)

Serie C 2019/2020

Virtus Francavilla-Reggina 1-1 (25 agosto 2019)

(25 agosto 2019) Reggina-Virtus Francavilla 1-2 (22 gennaio 2019)

