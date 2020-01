Reggina, in 4 rinnovano fino al 2022: la dirigenza amaranto non si ferma

10 Gennaio 2020 10:13

Grande movimento in casa Reggina, ufficiali quattro rinnovi, gli ultimi aggiornamenti

La Reggina non si ferma, in attesa di scendere in campo per la giornata di campionato in trasferta contro la Cavese, la dirigenza è sempre più scatenata sul fronte calciomercato, sono arrivati già tre colpi in entrata, si tratta di Sarao, Nielsen e Liotti, adesso il lavoro in uscita e non è da escludere un ultimo colpo in entrata. Nel frattempo sono arrivati 4 importanti rinnovi. “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che il portiere Alessandro Farroni, i difensori Desiderio Garufo e Marco Rossi e il centrocampista Nicola Bellomo hanno rinnovato il loro contratto fino al 30 giugno 2022. lasse 1997, Alessandro Farroni arriva in riva allo Stretto nella scorsa finestra di mercato invernale. In amaranto disputa due gare di campionato (due clean sheet), tre di Coppa Italia Serie C e due di Coppa Italia. Desiderio Garufo, 32 anni, diventa un calciatore della Reggina il 21 agosto 2019. Sono 17 i gettoni tra campionato e Coppa Italia Serie C, conditi da un gol e un assist. Marco Rossi, classe ’87, entra a far parte della famiglia Reggina il 16 luglio 2019. Colleziona in totale 20 presenze, di cui 19 da titolare. Nato nel 1991, Nicola Bellomo sposa la causa amaranto a gennaio del 2019. Disputa 36 partite tra campionato e Coppa, mettendo a segno 8 gol e fornendo 8 assist vincenti”.

