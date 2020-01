Reggina, l’importanza dei campioni: e quel dettaglio da non sottovalutare…

20 Gennaio 2020 13:44

Denis, Reginaldo e Bellomo entrano in campo e cambiano la partita: è questo il segnale evidente che la loro presenza da qualcosa in più alla squadra sul piano caratteriale

Denis e Reginaldo entrano in campo, la Reggina ribalta il risultato e porta a casa i tre punti. E’ successo il mese scorso a Lentini contro la Sicula Leonzio, è ricapitato ieri allo stadio Ventura di Bisceglie. Quando la partita è bloccata, non basta la tecnica per imporsi sull’avversario, sono anche la reputazione e la grinta a fare la differenza. Ciò che i due campioni amaranto possiedono e risultano per l’ennesima volta fondamentali ai fini del risultato. Ieri pomeriggio era praticamente impossibile giocare a calcio, triangolare e scambiare palla a terra. Ma già con l’ingresso del brasiliano ex Siena qualcosa è cambiato in maniera evidente. Il pressing sui difensori è diventato più feroce, tanto da costringerli a gettare la sfera a caso in avanti e, quindi consegnandola ai calciatori reggini. L’entrata poi di Denis e Bellomo poi ha spaccato il match in modo netto.

Seppur a fatica, su un terreno di gioco impresentabile, la Reggina ha aumentato i giri del motore, sino a raggiungere una vittoria. L’uscita di Sarao per far spazio all’attaccante argentino è stata la mossa vincente di mister Toscano. Energia positiva di cui ne ha beneficiato tutta la squadra, soprattutto Sounas, l’unico in un primo tempo disastroso a cercare di costruire gioco senza dover forzatamente cercare la sponda aerea dell’ariete lombardo o di Corazza. La presenza dei tre campioni ha messo in soggezione la difesa pugliese, crollata nei minuti finali.

Nel concreto sono due i momenti in cui Denis si è mostrato maggiormente decisivo. In primis dopo l’errore di Corazza dal dischetto: il bomber di Lomas de Zamora, che ha ceduto la battuta al capocannoniere del girone, lo ha subito incoraggiato, nonostante l’episodio avrebbe potuto condizionare in modo definitivo il risultato finale. E in un secondo momento, quello più importante della gara, quando in occasione del nuovo penalty, come si vede dall’immagine in alto, Toscano ha indicato con veemenza alla squadra il tiratore. Denis si è preso l’incombenza di calciare, realizzando con freddezza al 98′ il gol vittoria.

E’ in questi casi che si nota la fondamentale importanza di certi campioni, non soltanto sul piano tecnico-tattico. Per questo va premiata l’intuizione del d.s. Taibi, bravo a vedere più lungo di tutti, andando ad acquistare giocatori che rappresentano un lusso per questa categoria e in poco tempo hanno risolto i dubbi di chi pensava fossero ormai giunti al tramonto della loro carriera. Se la Reggina tra pochi mesi uscirà dall’inferno della Lega Pro, dovrà congratularsi anche con gente come Denis e Reginaldo, che ha tirato fuori tutto il proprio repertorio per il bene della società.

Valuta questo articolo