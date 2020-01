Reggina-Gallo, il presidente della Sambenedettese svela un retroscena

3 Gennaio 2020 19:14

L’attuale presidente della Reggina Luca Gallo è stato anche in corsa per l’acquisto della Sambenedettese poi la scelta è ricaduta sugli amaranto

L’intenzione del presidente Luca Gallo negli ultimi mesi era quella di acquistare un club per entrare prepotentemente nel mondo del calcio, la prima idea è stata quella di investire nella Sambenedettese, poi l’occasione Reggina ed a gioire sono stati proprio i tifosi amaranto. Adesso a distanza di un anno parla proprio il presidente della Sambenedettese Franco Fedeli che intervistato da Il Corriere Adriatico ha svelato i motivi del mancato accordo con l’attuale presidente della Reggina: “Non è vero che non ho voluto cedere la Samb a Gallo, anzi è stato lui a voler prendere tempo e dopo il Natale 2018 mi disse che uno dei suoi stretti collaboratori gli confidò che era meglio acquistare la Reggina. Non è vero che rifiutai la sua proposta economica. La situazione è stata totalmente diversa, invece, con il gruppo imprenditoriale che poi ha rilevato l’Avellino. Loro non venivano a trattare mai personalmente ma sempre per interposte persone: solo una volta Nicola Di Matteo fece una proposta ma io non la ritenni affidabile. Di quel gruppo mi piaceva l’imprenditore Luigi Izzo, ma poi lui e gli altri hanno fatto una scelta diversa”.

Valuta questo articolo