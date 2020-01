Reggina-Francavilla 1-2, le pagelle di StrettoWeb: Denis fa reparto da solo, Corazza da ritrovare

22 Gennaio 2020 22:40

Reggina-Francavilla, le pagelle di StrettoWeb, è andato in archivio un match importante valido per il campionato di Serie C

Reggina-Francavilla, le pagelle di StrettoWeb – E’ andato in arichivio il recupero della prima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Reggina e Francavilla che hanno dato vita ad una partita emozionante fino all’ultimo minuto. Il tecnico Toscano lancia Nielsen dal primo minuto ed al suo fianco schiera Sounas in posizione un pò più arretrata del solito, in attacco la coppia formata da Denis e Corazza. Il primo tempo è di marca amaranto e gli amaranto trovano il gol, tiro potentissimo di Denis, il Tanque fa esplodere il Granillo. La squadra di Toscano prova a controllare ma all’inizio del secondo tempo il Francavilla trova il pareggio, è Risolo ad impattare sull’1-1. Poi la Reggina ci prova ma rischia anche di capitolare, al 75′ arriva il gol ospite con Di Cosmo. Nel finale la squadra di Toscano ci prova ma il risultato non cambia più, finice 1-2. In alto la fotogallery con le immagini del match.

Reggina-Francavilla, le pagelle di StrettoWeb

REGGINA (3-4-1-2) –

Guarna voto 6: il riscatto. Gli errori contro la Cavese sono un lontano ricordo, salva il risultato nel primo tempo con un grande interevento, non sembra avere responsabilità sul gol subito, bene anche nel finale: GUARNA COME DONDOLO.

Loiacono voto 6.5: è andato in gol contro il Bisceglie e sembra averci preso gusto, scorribanda nel primo tempo che dimostra qualità e consapevolezza, in difficoltà nel secondo tempo.

Blondett voto 6: quando chiamato in causa risponde sempre presente, non fa rimpiangere Bertoncini e solo per questo merita un voto alto: SOSTITUTO ALL’ALTEZZA.

Rossi voto 6: primo tempo ottimo, nella ripresa si ‘adegua’ ai compagni.

Rolando voto 5.5: è un pò in calo fisico ma la qualità rimane da grande calciatore: MIRA SBAGLIATA.

Nielsen voto voto 7: che impatto per l’ex Pescara, Grinta, polmoni e qualità per il colpo di gennaio piazzato dal direttore Taibi, cala nella ripresa e viene sostituito.

Sounas voto 5.5: viene arretrato di qualche metro rispetto alla posizione abituale, può e deve essere più pericoloso in fase di inserimento: CON IL FRENO A MANO.

Liotti voto 6: protagonista nel gol del vantaggio firmato da Denis, per il resto deve ancora entrare negli automatisti di mister Toscano: LI(OTTI) MENO.

Bellomo voto 6: è un uomo indispensabile per la Reggina ma oggi si accende ad intermittenza: 6 PER LA FIDUCIA.

Denis voto 7.5: pronti, partenza, boom. Il Tanque sfonda la porta con un tiro micidiale confermandosti di categoria superiore, cala un pò nella ripresa: TITOLARE.

Corazza voto 5: non è proprio il suo momento ma l’impegno come al solito non manca, occasione nel primo tempo non sfruttata: DA RITROVARE.

(dal 59′ Bianchi voto 6

(dal 59′ Reginaldo voto 7: entra nel secondo tempo e suona la carica, altra partita di livello.

(dal 73′ Paolucci s.v.

(dall’81’ Mastour s.v.

Valuta questo articolo