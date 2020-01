Reggina, l’ex Davide Dionigi a 360°: la stagione, il punto di forza e il calciomercato

2 Gennaio 2020 11:04

La Reggina pensa alla prossima giornata di campionato, parla il grande ex Davide Dionigi

La Reggina sta disputando un campionato incredibile e pensa alla prossima giornata contro la Cavese, l’intenzione è quella di continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Durante la trasmissione ‘Buongiorno Reggina’ collegamento telefonico con Davide Dionigi, ex calciatore e allenatore amaranto: “Reggina stratosferica, grande campionato. La partenza è stato un grande valore aggiunto, conosco bene Toscano e ha anche cambiato qualcosa rispetto alle sue esperienze in passato. Il Potenza può tenere questo ritmo, arriverà fino in fondo e potrà essere la sorpresa ai playoff, ha un presidente forte dal punto di vista economico ma anche di gestione. De Rose è un calciatore esperto per la categoria. Mi piacciono tanto i tre difensori”. Sul mercato: “la squadra va rifinita, la Reggina ha un’identità, non serve prendere nomi. Fa bene il Bari ad acquistare ma la Reggina è già collaudata, si può solo puntellare. Sarao mi piace molto, la Reggina ha preso calciatori funzionali alla categoria, le figurine non servono. I numeri di Sarao non sono eccezionali ma è un calciatore funzionale per la squadra, ha forza fisica, tiene palla, ha anche ‘gamba’. E’ un calciatore adatto per un girone di ritorno. In uscita? Si può pensare di mandare via solo gli scontenti”.

Valuta questo articolo