Reggina, le dichiarazioni dei protagonisti dopo i rinnovi: l’entusiasmo di Farroni, Rossi, Garufo e Bellomo

10 Gennaio 2020 10:34

La Reggina ha rinnovato con 4 calciatori, ecco le dichiarazioni dei protagonisti

Non si ferma la Reggina, in attesa della partita di campionato in trasferta contro la Cavese la dirigenza è letteralmente scatenata sul mercato, non solo i colpi in entrata con gli arrivi di Sarao, Nielsen e Liotti, adesso alcune operazioni in uscita e nella giornata di oggi sono arrivati quattro importanti rinnovi. Ecco le dichiarazioni dei protagonisti. Farroni: “sono felicissimo per questo rinnovo, sono contento ed orgoglioso di aver sposato un progetto così importante”. Rossi: “sono contento di aver rinnovato con la società, sto sposando un progetto importante, speriamo di toglierci delle soddisfazioni”. Garufo: “sono molto felice ed orgoglioso, aver conquistato la fiducia dei tifosi e della società è un motivo di grande orgoglio”. Bellomo: “sono orgoglioso, la società mi ha dato una dimostrazione rinnovandomi il contratto”.

