Reggina, Denis: “vittoria ottenuta con grinta, non avevo mai giocato in un campo così malridotto”

Reggina, l’intervista a German Denis in conferenza stampa: il Tanque ha siglato nel finale il rigore decisivo per l’1-2 contro il Bisceglie

Il Tanque entra e segna. La Reggina espugna Bisceglie al 97′ grazie al rigore realizzato da German Denis. L’attaccante amaranto è ancora decisivo, ennesima marcatura che permette alla squadra di ottenere i tre punti e viaggiare in classifica. In conferenza stampa il suo intervento: “È stato un gol importante, merito della squadra che ha lottato fino alla fine. Difficile in un questo campo, dove non potevamo esprimere il nostro gioco. C’è stata la grinta giusta per portare a casa la vittoria. Rigore? Pallone pesante, pensi a tante cose in quel momento. Ho avuto la freddezza per metterla dentro. È la prima volta che mi capita di giocare in un campo così malridotto. Dobbiamo abituarci perché potranno capitare altre occasioni come questa. Potevamo pareggiarla anche nel primo tempo, la reazione di oggi conta molto. Impegni con Francavilla e Bari? Dobbiamo pensare intanto a mercoledì, vincere e poi preparare la sfida col Bari”.

