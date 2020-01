11 Gennaio 2020 17:41

Al termine di Cavese-Reggina, le parole del capitano amaranto Francesco De Rose ai microfoni del canale ufficiale del club

“D’ora in avanti le squadre si arroccano dietro, oggi non si è vista la solita Reggina. E’ stata solo una brutta parentesi, posso giurare che non siamo questi, chiedo scusa da capitano a tutti i tifosi anche perché oggi è il nostro compleanno ma è stato un compleanno amaro”. De Rose capitano coraggioso e sincero, ammette gli errori della sua squadra e chiede scusa a tutti per prestazione e risultato. Le sue parole nel post gara su Reggina Tv.

Valuta questo articolo