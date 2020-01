Reggina, De Francesco mette alle spalle l’infortunio: “contento di essere tornato” [FOTO]

15 Gennaio 2020 15:59

Reggina, sui social Alberto De Francesco annuncia il suo rientro: il centrocampista si è allenato con la squadra dopo un periodo di infortunio

Recupero importante per la Reggina in vista dei prossimi impegni di campionato. Il centrocampista Alberto De Francesco ha superato l’infortunio al ginocchio ed è tornare ad allenarsi in gruppo. Il suo rientro è stato frenato da qualche problema influenzale, ma adesso l’ex Spezia è nuovamente a disposizione di mister Toscano. La conferma arriva dal profilo Instagram del calciatore: “contento di essere tornato a lavorare con la squadra -scrive in un post De Francesco-. Ho tanta voglia di fare”. Un messaggio chiaro rivolto allo staff tecnico, adesso che il calendario propone tanti scontri diretti consecutivi e ci sarà bisogno di ogni elemento.

