Reggina, Simone Corazza e Giulia Pastorelli sposi: FOTO e VIDEO della cerimonia

3 Gennaio 2020

Nel pomeriggio di oggi, il bomber della Reggina Simone Corazza è convolato a nozze con la dolce metà, Giulia Pastorelli: FOTO e VIDEO dell’evento

Il bomber della Reggina, Simone Corazza, è da poco convolato a nozze con la sua dolce metà, Giulia Pastorelli, intervistata dalla nostra redazione un mese fa. I due si sono sposati questo pomeriggio a Bibione, luogo di residenza di Giulia.

A corredo dell’articolo, una serie di FOTO e VIDEO dell’evento, tra immagini inviate alla nostra redazione e contenuti social, tra cui le storie Instagram dei due. In una di queste, anche gli auguri da parte dello staff tecnico amaranto, con mister Toscano in primis. Singolare, invece, la history di questa mattina in cui Corazza si allenava e affermava: “Tranquilla Giulia, non sto scappando”.

A Simone e Giulia, che oggi hanno coronato il loro sogno d’amore, gli auguri di tutta la redazione di StrettoWeb.

