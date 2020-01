Reggina, Corazza: “il gol non è un’ossesione. Bari? Il rammarico è di aver lasciato indietro 4 punti”

31 Gennaio 2020 15:17

Simone Corazza ha rilasciato una nuova intervista. L’attaccante della Reggina ha analizzato il suo momento e quello delle rivali, Bari e Ternana su tutte

Joker Corazza ha bisogno di ritrovare la via del gol. In questo 2020 il bomber della Reggina è ancora in astinenza da reti, ma nonostante ciò le sue statistiche restano impressionanti. 14 marcatura (una ogni 112 minuti) e 3 assist sono il bottino fin qui raccolto, anche per questo la squadra amaranto vola in classifica. L’attaccante ha concesso un’intervista per le colonne odierna della Gazzetta dello Sport, dove ha dichiarato di non dar peso a questo momento: “sono tranquillo, l’importante è il bene della squadra, perché tornerò a segnare presto”, rivela nell’esclusiva del collega Lorenzo Vitto.

Corazza ha poi continuato: “mi farebbe piacere vincere la classifica marcatori, ma non è un’ossessione. Tanti attaccanti in rosa? Mi trovo bene con tutti, anche se con Reginaldo abbiamo giocato più partite insieme. Momento di difficoltà? E’ un periodo in cui la fortuna non ci aiuta. Tuttavia domenica col Bari abbiamo dimostrato tutte le nostre qualità. Usciamo dal doppio confronto col rammarico di aver lasciato indietro quattro punti. I rossoblu sono una grande squadra, ma non guardiamo alle rivali (riferimento anche alla Ternana, ndr), siamo la capolista ed il percorso ad oggi è straordinario, non ci fermeremo più”. Il messaggio finale è per i tifosi, anche domenica in tanti per la trasferta contro la Vibonese: “sono di una categoria superiore, lo stanno dimostrando. Anche a livello personale mi stanno vicini ed è un fatto molto stimolante”.

