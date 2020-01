Reggina, si chiude la campagna abbonamenti: il dato finale

22 Gennaio 2020 17:55

La Reggina chiude anche la seconda fase, quella invernale, della campagna abbonamenti: ecco il dato finale di tessere sottoscritte

In casa Reggina si è chiusa anche la seconda fase della campagna abbonamenti. Dopo quella estiva, che ha registrato la sottoscrizione di 5001 tessere, emerge il dato finale, come comunicato dalla stessa società attraverso una brevissima nota sul proprio sito ufficiale.“Sono 812 – si legge – le tessere emesse durante la riapertura della campagna abbonamenti. Queste si sommano alle 5001 sottoscritte durante la prima fase”.

Quasi 6000 dunque, in totale, gli abbonati amaranto, ma quasi sempre 10000 presenti sugli spalti da inizio stagione. Come stasera, più o meno, ma non (questo è sicuro) come domenica, in cui si prospettano numeri da ben altre categorie.

