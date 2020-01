Reggina-Catanzaro, chiuse le indagini sulla maglia di Gallo: la notifica della Procura Federale

23 Gennaio 2020 15:27

Reggina-Catanzaro, arriva la notifica in merito alle indagini della Procura Federale sulla maglia indossata dal presidente Luca Gallo

E’ finita sotto indagine la maglia indossata dal presidente amaranto Luca Gallo in tribuna durante la gara disputata contro il Catanzaro lo scorso ottobre. Il numero uno della Reggina è finito al centro delle accuse per quel gesto, di seguito il comunicato del club in risposta alla notifica della Procura Federale: “La Reggina rende noto che in data odierna è stata notificata la comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale in merito all’episodio avvenuto in occasione della gara tra Reggina e Catanzaro del 12/10/2019 e in particolare alla maglietta esibita dal presidente Luca Gallo subito dopo la rete decisiva realizzata da Simone Corazza. La maglia indossata dal massimo dirigente amaranto è risultata offensiva, irriguardosa e che potenzialmente poteva istigare episodi di violenza considerata la sconfitta della squadra ospite. La Reggina ribadisce ancora una volta l’estraneità del proprio presidente ai fatti contestati che, è evidente, risultano essere solo e soltanto esultanze da parte di colui ch’è il primo tifoso”. Infine si conclude: “la Reggina comunica altresì che provvederà a difendersi nelle sedi preposte”.

Valuta questo articolo