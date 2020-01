Reggina, Cascione presenta Nielsen: “è un grande colpo, vi svelo perchè”

8 Gennaio 2020 11:24

La Reggina ha piazzato il colpo Nielsen, del centrocampista parla l’ex calciatore amaranto Cascione

La Reggina continua la preparazione in vista della ripresa del campionato, il club amaranto ha intenzione di continuare la striscia di risultati utili consecutivi, la squadra di Mimmo Toscano chiamata dalla traferta sul campo della Cavese. La dirigenza è scatenata, dopo Sarao è arrivato anche Nielsen, il prossimo sarà Liotti. Nel frattempo durante la trasmissione ‘Buongiorno Reggina’ si è parlato proprio di Nielsen, importanti indicazioni da parte dell’ex amaranto Emmanuel Cascione: “sono contento per la Reggina, ha preso un calciatore che dà sicurezza, è utilissimo per la squadra, quando gioca male la prestazione è da 6, quando gioca bene fa la differenza. Nielsen è un ragazzo che corre molto, si dà da fare, ha tecnica ed inserimenti. Ben vengano gli acquisti ma solo per una questione numerica. Nielsen è un calciatore giusto per questa sessione di mercato, sta bene nel gruppo. A Reggio io ho vissuto alti e bassi, bene il primo anno, meno nel secondo, non ero ancora maturo e non ero pronto per la Serie A”.

