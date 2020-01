Reggina, a Bisceglie si anticipa: fischio d’inizio alle ore 15

10 Gennaio 2020 13:42

Come comunicato dalla stessa società amaranto con una breve nota sul sito ufficiale, la gara di Bisceglie è stata anticipata alle 15

Bisceglie-Reggina anticipata alle 15. Dopo la sfida di domani, la Reggina domenica 19 andrà a Bisceglie per la gara della 22ª giornata del girone C di Serie C. Come comunicato dalla Lega, la partita è stata spostata nel primo pomeriggio. Ecco la nota.

“La Lega, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n.83/DIV del 05.12.2019, ha disposto che la gara tra Bisceglie e Reggina valida per la 22^ giornata, venga disputata alle ore 15 di domenica 19 gennaio”.

Valuta questo articolo