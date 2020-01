Reggina-Bari, il sogno è raggiungere il muro dei 20mila: possibile record di spettatori dal 2011

24 Gennaio 2020 13:08

Reggina-Bari, per il big match del Girone C può essere raggiunto il muro dei 20mila spettatori: un record di presenze che non si verificava dal 2011

E’ Reggina-Bari il match dell’anno. Lo stadio Granillo si sta preparando ad accogliere i tifosi per una gara che già potrebbe essere decisiva ai fini della lotta promozione del Girone C di Lega Pro. Gli ultimi aggiornamenti dalla biglietteria lasciano presupporre che domenica sarà una vera e propria festa tra due tifoserie che si rispettano e sono legate da uno storico gemellaggio. Ultima possibilità oggi per acquistare i biglietti in Curva Sud, sono ormai circa 500 quelli ancora disponibili, e in giornata verranno sicuramente polverizzati. Anche la Tribuna Ovest va verso uno splendido colpo d’occhio, rispetto a ieri altri due settori sono stati completati. C’è invece tanta disponibilità in Tribuna Est, dove la parte centrale è comunque già piena. La cosiddetta “Gradinata” sarà occupata da tantissimi sostenitori pugliesi (almeno 800 secondo le previsioni), che non sono riusciti ad accaparrarsi un tagliando per il settore ospiti e quindi coloreranno di biancorosso una parte riservata ai fans amaranto. Il muro dei 12mila è stata oltrepassato questa mattina, a circa 48 ore dal fischio d’inizio il dato è super positivo.

Biglietti Reggina-Bari, non solo record stagionale: numeri vicini al play-off col Novara

Le positive sensazioni che arrivano della società fanno capire che ogni record di queste ultimi stagioni sarà facilmente superato. I 15.800 spettatori di Reggina-Catanzaro dello scorso ottobre verranno facilmente lasciati alle spalle, forse anche nella giornata di oggi. Il boom di acquisti è previsto nella mattinata di sabato, quando ci si avvicinerà alla soglia dei 20.000. Numeri incredibili che non si verificavano addirittura dalla stagione 2010/2011 quando il Granillo ospitava la semifinale play-off contro il Novara. E’ questa la perfetta testimonianza che la Reggina è tornata a trasmettere emozioni, tutta la città crede nel sogno Serie B e domenica contro il Bari risponderà presente alla chiamata per trascinare gli uomini di Mimmo Toscano sino ad una fondamentale vittoria.

Valuta questo articolo