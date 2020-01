Reggina-Bari, la probabile formazione amaranto: Toscano si affida ai titolarissimi

25 Gennaio 2020 14:29

Reggina-Bari, la probabile formazione amaranto: le scelte dell’allenatore Toscano, i dubbi, e i ballottaggi per la sfida della 23ª giornata del campionato di Serie C Girone C

Il campionato entra nel vivo, Reggina-Bari è il big match della 23ª giornata del campionato di Serie C. Il tecnico Domenico Toscano ha preparato la sfida in questi tre giorni, la squadra ha avuto modo di concentrarsi e ricompattarsi dopo il passo falso col Virtus Francavilla. Per lo scontro diretto, a differenza dell’ultima uscita casalinga, non ci sarà turnover, si tornerà sulla vecchia guardia. La difesa dovrà ancora fare a meno di Bertoncini, è sempre Blondett il favorito per una maglia da titolare al centro del reparto. In mediana riprendono il loro posto Bianchi e De Rose, dovrebbe partire dalla panchina Nielsen. Sulle fasce confermati Rolando a destra (ancora out Garufo) e Liotti a sinistra, così come non ci saranno dubbi sulla presenza di Bellomo dietro le punte. Infine l’attacco: Denis è l’uomo più in forma, non sarà tenuto fuori. Il ballottaggio stavolta è Corazza-Reginaldo, con il primo in leggero vantaggio sul secondo.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-4-1-2) – Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Liotti; Bellomo; Corazza, Denis.

