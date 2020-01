Reggina-Bari, al Granillo una ‘domenica bestiale’: in 20.000 per il big match della serie C

25 Gennaio 2020 13:59

Reggina-Bari, lo stadio Oreste Granillo sarà una bolgia: attesi sulle tribune 20mila tifosi per lo scontro diretto del Girone C di Lega Pro

Biglietti Reggina-Bari – La Reggina chiama, i tifosi amaranto rispondono presente! Lo stadio Granillo apre il cancello, è pronto ad ospitare il record stagionale (almeno degli ultimi 9 anni) di spettatori presenti. I dati che arrivano dalla biglietteria confermano le previsioni che ieri avevamo annunciato: a partire dalla mattinata di oggi è sold out anche la Curva Sud, pronta ad esibire la coreografia in onore del gemellaggio coi baresi. L’ennesimo boom di vendite continuerà per tutta la giornata. Anche la Tribuna Ovest va verso il tutto esaurito, mentre c’è ampia disponibilità per l’acquisto dei tagliandi in Tribuna Est. In “Gradinata” saranno presenti moltissimi tifosi ospiti che non hanno potuto acquistare i biglietti nel settore loro riservato perché polverizzati dopo poche ore l’inizio della prevendita. Reggio Calabria è pronta alla festa, sarà una domenica di sport. Il divertimento è assicurato tra due squadre che amano il bel calcio e per vincere metteranno in mostra le loro grandi qualità.

