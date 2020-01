Reggina-Bari, la FOTOGALLERY: i momenti di tensione ed il saluto finale

26 Gennaio 2020 18:00

Reggina-Bari, tutte le foto della partita di campionato di Serie C, grande spettacolo al Granillo ma anche tensione

Si è concluso il big match valido per la giornata del campionato di Serie C, nel Girone C si sono affrontare Reggina e Bari, partita emozionante fino all’ultimo minuto. Si è conclusa sul risultato di 1-1, il club amaranto avrebbe meritato i tre punti per quanto visto in campo, i padroni di casa hanno riscattato le ultime prestazioni non entusiasmanti con una partita di grande livello dal punto di vista dell’intensità ma anche della tecnica, gli ospiti invece hanno giocato duro e raggiunto il pareggio solo nel finale. Dopo il primo tempo concluso sul risultato di 0-0 la squadra di Mimmo Toscano entra ‘cattiva’ in campo e trova il gol del meritato vantaggio con un colpo di testa di un devastante Denis, la Reggina sembra controllare ma a due minuti dal termine è Perrotta in mischia a siglare il definitivo 1-1. Al fischio finale momenti di tensione, in particolar modo nervoso Antenucci, poi il consueto saluto della squadra sotto la Curva. In alto ecco la fotogallery con tutte le immagini anche della bellissima coreografia.

