Reggina-Bari, De Laurentiis: “dichiarazioni Denis? Stress da risultati”

27 Gennaio 2020 11:31

Reggina-Bari, il presidente De Laurentiis rincara la dose: il suo commento sulle forti dichiarazioni rilasciate da Denis al termine del big match

Show di German Denis in conferenza stampa al termine di Reggina-Bari. Le dichiarazioni dell’attaccante argentino hanno espresso la rabbia amaranto per un presunto fuorigioco in occasione del pareggio pugliese, che l’arbitro non ha rilevato. Il presidente Luigi De Laurentiis ha analizzato ai microfoni di RadioBari le parole del campione amaranto: “stress da risultati, di una squadra che nelle ultime settimane ha perso punti preziosi. Quando le distanze si accorciano può capitare ma sono reazioni che fanno parte del calcio. In serata ci siamo incontrati casualmente in un ristorante e ci siamo salutati amichevolmente”. Un commento infine sul match in generale: “è stato un buon risultato, contro la capolista e in una piazza non facile. È stata una partita molto fisica, giocata con paura da entrambe le squadre. Due azioni degne di nota, una bella e una un po’ più sporca, ed è venuto fuori un pareggio. Considerando anche i risultati dagli altri campi. Meglio di così non poteva andare”, ha commentato il patron biancorosso.

