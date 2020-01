Reggina-Bari, la Curva Sud prepara la coreografia: le indicazioni degli ultras [FOTO]

22 Gennaio 2020 17:36

Le indicazioni degli ultras, tramite un comunicato sulla propria pagina Facebook, in merito alla coreografia per Reggina-Bari

Questa sera la Reggina si gioca una chance importantissima: quella di mantenere inalterato (o magari aumentare) il vantaggio sul duo di inseguitrici (Bari e Ternana), che a breve dovranno venire al Granillo. Proprio per questo motivo, per certi versi, la gara contro la Virtus Francavilla assume una valenza anche maggiore rispetto a quella di domenica, dove gli amaranto si troveranno appunto di fronte i galletti.

Come detto negli ultimi giorni, guai a pensare al big match in programma tra qualche giorno. C’è chi però come la Curva Sud, anche per questioni di organizzazione e tempistica, è costretta a muoversi in anticipo per preparare quello che si prospetta essere uno spettacolo – prima ancora che in campo – sugli spalti. Le due tifoserie sono gemellate: ci si attende il pienone ma anche una coreografia che possa fare il paio con quella fantastica dei tifosi biancorossi all’andata al San Nicola. Proprio per questo, attraverso una nota sulla propria pagina Facebook, gli ultras hanno voluto informare tutti i tifosi che assieperanno i gradoni del settore più caldo dello stadio con delle indicazioni che dovranno seguire. Eccole nella FOTO di seguito.

