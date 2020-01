Reggina-Bari 1-1 tra le proteste, maxi rissa in campo alla fine della partita [FOTO]

26 Gennaio 2020 16:57

Reggina-Bari live, si gioca il match della 23ª giornata del campionato di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, risultato, cronaca e partita in diretta

Reggina-Bari live – C’è grande attesa allo stadio Granillo, oggi si gioca il match della vita. Reggina-Bari è il big match di questa giornata per il campionato di Lega Pro, si affrontano due squadre con ambizioni di promozione. Gli spalti sono gremiti, è record di presenze per un match che vale molto anche per le tifoserie: amaranto e biancorossi sono legati da un rapporto di gemellaggio, è dunque festa grande sulle tribune che sono piene di bambini con sciarpe e bandiere. La compagine di mister Toscano cerca una vittoria che potrebbe significare molto per il proseguo del campionato, ma la partita non è tanto decisiva quanto le è per i galletti. Gli uomini del tecnico Vivarini infatti hanno bisogno di un successo per avvicinarsi alla capolista e non farsi superare dalla Ternana. Ci aspetta una sfida al cardiopalma e ricca di gol, segui su StrettoWeb la diretta testuale per non perderti nessuna emozione:

93′ Finisce qui al Granillo! Reggina e Bari pareggiano 1-1, con il pareggio dei galletti che arriva in extremis. Rissa nel finale, diversi calciatori hanno qualcosa da dirsi. Ancora tante proteste nei confronti dell’arbitro.

90′ Saranno tre i minuti di recupero.

88′ Pareggio del Bari, è Perrotta a spingerla nel sacco su cross da punizione. Veementi le proteste amaranto, con i calciatori della Reggina che provano a segnalare un fuorigioco all’arbitro e al guardalinee. Non c’è però niente da fare, il direttore di gara conferma il gol. E’ 1-1 al Granillo. Giallo anche per Guarna che è uscito dai pali per protestare.

84′ Doppia sostituzione in casa amaranto: fuori Bianchi e Denis, subentrano Nielsen e Bellomo. Tutto lo stadio in piedi per l’autore del gol. E’ per il momento l’argentino l’eroe della domenica.

78′ Ammonito per il Bari l’appena entrato Corsinelli, in ritardo sull’avversario.

69′ GOOOOOOOOL DELLA REGGINAAAAAA!!! ANCORA UNA VOLTA GERMAN DENIS. GRAN COLPO DI TESTA IN ANTICIPO SUL DIFENSORE, BATTUTO IL PORTIERE. Perfetto l’assist dalla sinistra di Rolando. E’ 1-0 adesso al Granillo, esplode la festa in Curva Sud!

68′ Primo avvicendimento anche per Vivarini: Scavone lascia il campo, entra Schiavone.

62′ Primo cambio ordinato da Toscano: esce tra gli applausi del pubblico Corazza, entra al suo posto Reginaldo.

59′ Niente da fare, ma adesso la Reggina è costantemente nella metà campo avversaria.

58′ Ci prova Denis di testa, anticipato dal difensore barese. E’ calcio d’angolo!

52′ L’arbitro espelle Taibi, il d.s. allontanato dal terreno di gioco. Toscano si gira verso la Curva Sud e chiede ai tifosi di aiutare i ragazzi. Gli ultras rispondono alzando il volume, il Granillo adesso è caldissimo

49′ Ci prova Rolando con una discesa dalla fascia sinistra. Il terzino amaranto arriva alla conclusione, ma la difesa ribatte.

46′ Inizia la ripresa! Nessun cambio per gli allenatori, scendono in campo gli stessi 22 del primo tempo.

45′ Termina il primo tempo. Le squadre vanno al riposo sul risultato di 0-0. Gara ancora bloccata e con tanti falli, poche occasioni per segnare.

43′ Si alza l’urlo del Granillo, la Reggina si è fatta vedere in avanti: Corazza vince l’iniziale rimpallo col portiere, di rovesciata poi non inquadra la porta.

37′ Quinto cartellino giallo estratto dall’arbitro: sanzionato Rolando.

34′ Ci prova Antenucci con un diagonale. Guarna controlla la palla uscire sul fondo.

29′ Tantissimi falli, le squadre se le stanno dando di santa ragione. Ammonito anche Sscavone.

25′ Sulla lista dei cattivi ci finisce anche Loiacono, brutto intervento alle spalle su Scavone.

24′ La gara adesso si infiamma. Denis ammonito per proteste.

21′ Gara che si gioca molto sul piano fisico. Poche occasioni al momento.

16′ Fallo di Bianco ai danni di Sounas, il centrocampista era diffidato e salterà la prossima partita.

8′ Frattali ci mette una pezza, la Reggina ha sfiorato il vantaggio con una incursione di Bianchi.

1′ Partiti! E’ iniziata la sfida allo stadio Granillo. Reggina in completo amaranto, Bari in maglia bianca con inserti rossi.

Reggina-Bari, le formazioni ufficiali del match

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la partita con fischio d’inizio alle ore 15.00:

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett, Bianchi, De Rose, Rolando; Sounas; Corazza, Denis.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Perrotta, Costa; Maita, Bianco, Scavone; Laribi; Simeri, Antenucci.

