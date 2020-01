Reggina-Bari 0-0 live: inizia il big match del Granillo

26 Gennaio 2020 15:00

Reggina-Bari live, si gioca il match della 23ª giornata del campionato di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, risultato, cronaca e partita in diretta

Reggina-Bari live – C’è grande attesa allo stadio Granillo, oggi si gioca il match della vita. Reggina-Bari è il big match di questa giornata per il campionato di Lega Pro, si affrontano due squadre con ambizioni di promozione. Gli spalti sono gremiti, è record di presenze per un match che vale molto anche per le tifoserie: amaranto e biancorossi sono legati da un rapporto di gemellaggio, è dunque festa grande sulle tribune che sono piene di bambini con sciarpe e bandiere. La compagine di mister Toscano cerca una vittoria che potrebbe significare molto per il proseguo del campionato, ma la partita non è tanto decisiva quanto le è per i galletti. Gli uomini del tecnico Vivarini infatti hanno bisogno di un successo per avvicinarsi alla capolista e non farsi superare dalla Ternana. Ci aspetta una sfida al cardiopalma e ricca di gol, segui su StrettoWeb la diretta testuale per non perderti nessuna emozione:

8′ Frattali ci mette una pezza, la Reggina ha sfiorato il vantaggio con una incursione di Bianchi.

1′ Partiti! E’ iniziata la sfida allo stadio Granillo. Reggina in completo amaranto, Bari in maglia bianca con inserti rossi.

Reggina-Bari, le formazioni ufficiali del match

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la partita con fischio d’inizio alle ore 15.00:

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett, Bianchi, De Rose, Rolando; Sounas; Corazza, Denis.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Perrotta, Costa; Maita, Bianco, Scavone; Laribi; Simeri, Antenucci.

