Reggina, ecco in che stato versano i bagni della tribuna coperta dello stadio Granillo [FOTO]

28 Gennaio 2020

Condizioni tutt’altro che soddisfacenti quelle in cui versano i bagni della tribuna coperta dello stadio Granillo: tutte le foto

La Reggina, agli avversari in campo, non lascia neanche le briciole. Pulisce tutto. Ma lo stesso, purtroppo, non si può dire dei bagni della tribuna coperta dello stadio Granillo. Lì, oltre alle briciole, c’è dell’altro.

Le condizioni in cui versano i bagni del settore più importante dell’impianto di viale Galileo Galilei non sono degne della storia di una squadra, quella amaranto, che è tornata a far emozionare ed esultare i suoi tifosi. Non sono degne di uno stadio, il Granillo, calcato in passato da grandi campioni italiani e non e i cui tifosi si augurano possa essere di nuovo così.

Così come evidenziato dalle foto a corredo dell’articolo, non possono essere definite affatto soddisfacenti le condizioni dei bagni. Dalla sporcizia dei sanitari a quella dei pavimenti, piena di terra e cartacce. Il Comune, ad oggi proprietario dello storico impianto, sembra non essersi preso cura a dovere di questo e di tante altre situazioni riguardo lo stadio. La società amaranto, che già più volte si è presa in carico di “aggiustare” di tasca propria alcune questioni più o meno importanti, avrebbe sicuramente già garantito condizioni decenti affinché tutti i tifosi potessero usufruire delle condizioni igienico-sanitarie adeguate. E’ anche per questo che rientra la piena volontà di aggiudicarsi lo stadio Granillo con una gestione a medio-lungo termine.

