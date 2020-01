Reggina, arriva anche il terzino sinistro: è fatta per Liotti, annuncio imminente

8 Gennaio 2020 12:43

Reggina incredibile sul fronte calciomercato, accordo raggiunto anche con il terzino sinistro Liotti

E’ una Reggina inarrestabile non solo in campo ma anche sul fronte calciomercato. La dirigenza amaranto sta rinforzando una squadra già fortissima che sta dominando il campionato di Serie C con ampio margine rispetto alle rivali, l’intenzione adesso è quella di provare ad allungare in classifica per ipotecare la promozione. Il primo colpo è stato l’arrivo di Sarao che ha completato l’attacco, completato anche il centrocampo con gli ultimi arrivi, ieri è stato ufficializzato Nielsen, oggi è stato invece chiuso l’accordo con il Pisa per l’arrivo del terzino sinistro Liotti, un potenziale titolare che si giocherà il posto. Come riportato nella giornata di ieri dalla nostra redazione la Reggina si era tuffata nuovamente sul calciatore del Pisa dopo le difficoltà ad arrivare a Pinto con il Catania ‘freddo’ sulla possibilità di liberare il terzino. Va specificato che Liotti è sempre stato la prima scelta del ds Taibi e nelle ultime ore ha affondato il colpo per un calciatore che rappresenta un lusso per la categoria. Su StrettoWeb vi avevamo anticipato di un incontro previsto in queste ore per definire il tutto, l’incontro c’è stato e ha portato alla fumata bianca. Liotti può considerarsi un calciatore amaranto, l’annuncio è atteso a stretto giro di posta. Il terzo innesto di una campagna di ‘riparazione’ già stellare. “E’ una bella giornata e per un calciatore giocare per una squadra della propria regione è un piacere. Non prometto nulla e spero di dare il meglio…”, le prime parole del calciatore. In alto la fotogallery con tutte le immagini del nuovo acquisto della Reggina.

