Reggina, Andrea Gianni svela: gli ultimi acquisti e la situazione stadio

9 Gennaio 2020

La Reggina attivissima nelle ultime ore, parla anche il direttore generale Andrea Gianni

Reggina pensa al presente ed al futuro. Il club amaranto sta preparando la partita di campionato contro la Cavese, l’intenzione è quella di conquistare un’altra vittoria consecutiva. Interessanti ospiti durante la trasmissione ‘Vai Reggina’, non solo il direttore sportivo Massimo Taibi, indicazioni anche dal direttore generale Andrea Gianni: “il bilancio è molto positivo, abbiamo tanti stimoli. E’ arrivato già il transfer di Nielsen e tutti i nuovi sono a disposizione per la prossima partita. Il nostro presidente è il primo dei tifosi e ci lascia lavorare nelle migliori condizioni possibili”. Sullo stadio: “stiamo cercando di capire la migliore soluzione, il presidente Gallo ha intenzione di intervenire, stiamo lavorando su due soluzioni, siamo in attesa di capire quella percorribile. Questa è una squadra allestita bene, sono state costruite due squadre di pari livello”.

