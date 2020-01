Reggina, ecco un’altra ufficialità: Daniele Liotti è amaranto

9 Gennaio 2020 17:27

Un altro acquisto diventa ufficiale: Daniele Liotti è un nuovo calciatore della Reggina. Il comunicato della società amaranto.

Ecco l’ufficialità: Daniele Liotti è un nuovo calciatore della Reggina. Come scritto su queste pagine nei giorni precedenti, dopo il no del Catania per Pinto, la società amaranto si è rituffata sull’esterno sinistro del Pisa, ottenendo un sì successivamente al no iniziale. La fumata bianca è avventura tra martedì sera e mercoledì mattina. Questo il comunicato direttamente dal sito ufficiale.

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Daniele Liotti. Il difensore si lega al club amaranto fino al 30 giugno 2022.

Nato a Vibo Valentia l’8 giugno 1994, si divide tra il settore giovanile del Catanzaro e del Catania. Dopo due esperienze in Serie D con le maglie di Cosenza e Città di Brindisi, Liotti viene acquistato dalla Juve Stabia.

Disputa due stagioni e mezzo in gialloblù, collezionando 57 presenze, siglando 2 gol e 5 assist. La seconda parte della stagione 2016/17 la trascorre alla FeralpiSalò.

E’ con il Siracusa, però, che arriva l’exploit. In 28 apparizioni Liotti segna 5 gol e sforna tre assist. Il Pisa ne acquisisce così il cartellino. In nerazzurro guadagna la Serie B. Da oggi Daniel Liotti entra a far parte della famiglia Reggina”.

