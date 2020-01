Regeni: Gadda (Iv), ‘governo valuti richiamo ambasciatore’

25 Gennaio 2020 18:56

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Nel giorno del quarto anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, mentre le fiaccole illuminano tante città per la richiesta di verità e giustizia per la sua inaccettabile uccisione, il governo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio valutino in maniera seria la domanda che arriva dai genitori di richiamare il nostro ambasciatore, come fece l’allora premier Matteo Renzi nel 2016”. Lo scrive su Facebook la deputata di Italia viva Maria Chiara Gadda.

“Se le indagini non vanno avanti, se la collaborazione con l’Egitto non porta quelle risposte che tutti aspettiamo, è opportuno valutare -aggiunge- tutte le ipotesi, fino a quella estrema di una nuova interruzione dei rapporti diplomatici. I maggiori progressi sulle indagini, come aveva ricostruito il quotidiano ‘Repubblica’, si erano avuti proprio durante il periodo del ritorno del nostro ambasciatore in patria”.

Valuta questo articolo