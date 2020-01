Reddito di cittadinanza? No grazie! Anche il Fondo Monetario Internazionale stronca l’assistenzialismo a 5 stelle, “misura illogica”

29 Gennaio 2020 16:23

La nota di Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato

“Dopo innumerevoli istituzioni ed esperti italiani arriva il Fondo Monetario Internazionale a stroncare il reddito di cittadinanza, una misura assistenzialista che fin da subito abbiamo definito sbagliata e illogica: impatto sul lavoro nullo, aumento del sommerso e del lavoro in nero e nessun miglioramento sostanziale dei livelli di povertà nel Paese rispetto alle politiche di welfare già attive in passato. Ecco i risultati“. Lo scrive su Facebook Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. “La verità è che il reddito di cittadinanza è stato una clava elettorale utilizzata dal Movimento 5 stelle per ‘rubare’ voti al Sud. La massima manifestazione del fallimento di questa sciagurata riforma è il voto in Calabria che ha stroncato il consenso acquisito dai 5stelle nelle elezioni politiche del 2018 premiando Forza Italia e il centrodestra“, conclude.

